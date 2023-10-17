Haberler Magazin Gigi Hadid'in Filistin paylaşımına İsrail hükümetinden cevap geldi: Rahat uyuyor musun? - Son dakika magazin haberleri

İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap Filistin asıllı ABD'li model Gigi Hadid, geçtiğimiz günlerde İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalarla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirerek "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" demişti. Hadid'e İsrail hükümeti tarafından tepki geldi. İsrail hükümeti Gigi Hadid'e "Bir haftadır rahat uyuyor musun Gigi?" sözleriyle seslendi Habertürk Giriş: 17.10.2023 - 12:55 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:55 facebook

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28 yaşındaki Filistin asıllı ABD'li model Gigi Hadid, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalardan sonra açıklama yaparak "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" demişti.

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Orta Doğu'daki gerilimin artmasının ardından ayrıca "Masum insanların terörize edilmesi 'Özgür Filistin' hareketiyle bağdaşmaz ve ona hiçbir fayda sağlamaz" ifadelerini kullanan Gigi Hadid, Filistinli veya İsrailli olsun hiçbir masum sivilin kurban olmayı hak etmediğini söyleyerek, onlarca yıldır devam eden acı verici misilleme döngüsünün Filistin yanlısı eşittir Yahudi karşıtlığı şeklindeki yanlış fikrin sürdürülmesine yol açtığını belirtmişti.