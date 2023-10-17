Giovanni Guidetti, Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı

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Milli liberonun 2023 FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği başarılı performansının hatırlatılması üzerine İtalyan çalıştırıcı, "Gizem Örge ile oldukça güzel hatıralarım var. Kübra (Akman) ile birlikte Bursa'dan VakıfBank'a ilk geldiğinde çok küçük bir çocuktu. Kendisini çok geliştirdi ve VakıfBank'a çok şey kattı. Onunla çok önemli kupalar kazandık. Gizem'i hala çok seviyorum. Çok iyi bir libero. Ancak Türkiye'de onun kadar iyi başka liberolar da var. Simge Aköz ve Ayça Aykaç gibi. Simge, milli takım için inanılmaz işler yapıyor. Ayça da VakıfBank'ta tüm şampiyonlukları yaşadı." şeklinde görüş belirtti.