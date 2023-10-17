Juventus'un yıldızı Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
Juventus'un 22 yaşındaki İtalyan oyuncusu Nicolo Fagioli yasa dışı bahis gerekçesiyle futboldan 7 ay men edildi
İtalya'da bahis soruşturmasında adı geçen Juventuslu Nicolo Fagioli'nin cezası belli oldu.
Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalyan orta sahayı futboldan 7 ay süreyle men etti.
Fagioli'nin avukatının, savcılık ile işbirliği yaptığı ve oyuncunun da itirafları ile kumar bağımlılığından kurtulma isteği nedeniyle 3 yıllık cezanın 7 aya indirildiği aktarıldı.
Fagioli ayrıca 12 bin 500 euro para cezası ödeyecek, bu süreçte en az 6 ay sürecek tedavi planına katılacak.
Savcılık, verilen hükmün koşullarının takip edileceğini ve ihlal durumunda disiplin soruşturmasının devamıyla kendi yetkisindeki önlemleri alacağını da duyurdu.
Yasa dışı bahis soruşturmasına Galatasaray'dan Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo ile Newcastle United'lı Sandro Tonali'nin de adı karışmıştı.