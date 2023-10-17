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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus'un yıldızı Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men! - Futbol Haberleri

        Juventus'un yıldızı Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!

        Juventus'un 22 yaşındaki İtalyan oyuncusu Nicolo Fagioli yasa dışı bahis gerekçesiyle futboldan 7 ay men edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 19:19 Güncelleme: 17.10.2023 - 19:19
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        İtalya'da bahis soruşturmasında adı geçen Juventuslu Nicolo Fagioli'nin cezası belli oldu.

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        Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalyan orta sahayı futboldan 7 ay süreyle men etti.

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        Fagioli'nin avukatının, savcılık ile işbirliği yaptığı ve oyuncunun da itirafları ile kumar bağımlılığından kurtulma isteği nedeniyle 3 yıllık cezanın 7 aya indirildiği aktarıldı.

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        Fagioli ayrıca 12 bin 500 euro para cezası ödeyecek, bu süreçte en az 6 ay sürecek tedavi planına katılacak.

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        Savcılık, verilen hükmün koşullarının takip edileceğini ve ihlal durumunda disiplin soruşturmasının devamıyla kendi yetkisindeki önlemleri alacağını da duyurdu.

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        Yasa dışı bahis soruşturmasına Galatasaray'dan Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo ile Newcastle United'lı Sandro Tonali'nin de adı karışmıştı.

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        Fagioli bahis oynadığını kabul ederken Zaniolo hakkındaki iddiaları reddetmiş, Tonali'nin ise çok üzgün olduğu basına yansımıştı.

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