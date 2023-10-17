Yüzyüzeyken Konuşuruz 'şiddet' iddialarının ardından sahnelere ara verdi
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak'ın boşanma aşamasındaki eşi Başak Ceylan Torun'a şiddet uyguladığı iddiasının ardından bu kez de grubun bas gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddiası gündeme geldi. Eski sevgilisi Aybike Çelik, Tunaboylu'dan şiddet gördüğünü açıkladı. Bunun üzerine müzik grubu, Can Tunaboylu ile profesyonel ilişkilerini durdurduklarını, bir süre sahneye çıkmayacaklarını duyurdu
Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak geçtiğimiz yıl, eşi Başak Ceylan Torun'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme geldi.
"BU ZAMANA KADAR AİLEM VE ÇOCUĞUM İÇİN SUSTUM"
Başak Ceylan Torun, yaptığı açıklamada; "Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız" demişti.
Basına yansıyan iddiaların ardından Kaan Boşnak, avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı.
"İFTİRA"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Müvekkil hakkında basına yansıyan ve kamuoyuna servis edilen gerçek dışı haber ve iftiralardan, sizlerle birlikte ve eş zamanlı olarak haberdar olmuş durumdayız.
Fiziksel ve psikolojik şiddetin gerçek mağdurunun müvekkilimiz Kaan Boşnak olduğu bu süreçte, kamuoyunun hassasiyetlerini suiistimal etme saiki güden ve müvekkilimizin kişilik hakları ile itibarını hedef alan gerçek dışı iddialara karşı yasal yollara ivedilikle başvurulacaktır.
Bu iftiraların muhatapları ile müvekkilimiz, yüce Türk mahkemeleri önünde hesaplaşacaktır. Bu kapsamda Bakırköy Aile Mahkemeleri nezdinde tedbir talepli yapılan ilk başvurumuz lehimize sonuçlanmış olup bu da haklılığımızın ilk göstergesidir.
Bu süreçte, özellikle müvekkilimizin oğlunun psikolojik sağlığının etkilenmemesi adına gerekli bilgi ve belgeleri yalnızca mahkemelerle paylaşmayı uygun buluyor, bu sebeple aynı objektif davranışı ve hassasiyeti siz değerli basın mensuplarından da beklemekteyiz.
Saygılarımızla…
Kaan Boşnak
Vekili
Av. Ayşegül Mermer
GRUBUN BAS GİTARİSTİ DE MAHKEMELİK OLDU
Kaan Boşnak'ın boşanma ve şiddet davası sonrasında grubun başka bir üyesi olan Can Tunaboylu'nun adı da 'şiddet' iddialarına karıştı. Şarkıcı Aybike Çelik, eski sevgilisi olan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu tarafından şiddet gördüğünü iddia etti. Çelik, morarmış gözünün ve kırılan kolunun fotoğrafını paylaştı.
Aybike Çelik, "Arkadaşlar, 3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim. 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi, konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü gösterdim. Şahıs sahnedeyken diğer müzisyen arkadaşlara suratımdaki makyajı silerek anlatmak istedim; ama 'burada istenmiyorsun' diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti ve incittiğimi sandığım kolumu (aslında kırık olan) ve gözümün morluğunu anlatamadım, gösteremedim. Yaşadığım şok ve Stockholm Sendromu nedeniyle yine şahsa sığınmak durumunda kaldım" dedi.
Aybike Çelik ayrıca, "Darp raporu alırım diye hastaneye götürülmedim ve şahsın psikolojik şiddeti evde de devam etti. Kolumdaki kırık bası tıbbi müdahale ile çözülemeyeceği için dava zaten otomatik olarak açıldı fakat bana işkence uygulamış bu şahsın hiçbir şey yapmamış gibi hayatına devam etmesi sinirlerimi bozuyor. Kırık kolumun ve yüzümün iyileşmesini beklerken aylardır dava işleriyle uğraşıyorum, terapiye devam ediyorum. İtibar zedeleme davası açıp, bana karşı davda bunu kullanıp, itibar zedeleme davasını şiddet davası kazanmış gibi gösterip, erkek şiddetini aklayabilmesini istemedim" ifadelerini kullandı.
Aybike Çelik, "Paylaştığım fotoğraflar şahsın bana farklı zamanlarda uyguladığı şiddetlerden. Yaşadığım olay bir kez olmuş bir olay değil, altı ay boyunca sistematik bir şekilde maruz kaldım. Şahsın ilk şiddetinde değişebileceğine inanıp terapiye gönderdim ve bu ilişkiye devam ettim. 14 Ağustos gecesi barda yanından kaçıp arkadaşlarımın yanına gittim. Ve ancak 15 gün sonra hastane ve karakola gidebildim. Suç olduğu için şahsın kendisinin bu şiddeti kabul ettiği ve benim ilişkide toksik olmadığımı kanıtlayan, şahsa altı aydır şiddet uygulayanın ben olmadığımı kanıtlayan konuşmalarımızı buraya koyamıyorum" şeklinde sözlerini sürdürdü.
"ŞİMDİLİK SESSİZLİĞİMİ MARUZ GÖRÜN"
Bu iddialar üzerine açıklama yapan Can Tunaboylu ise şu ifadeleri kullandı: Değerli dinleyici ve takipçilerim, böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Maalesef gerçeğe aykırı pek çok beyan içeren bu açıklama karşısında konu karşılıklı olarak çok daha önce yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün. Fakat yargı süreci neticelendiğinde gerçeklerin anlatılanlardan çok farklı olduğunun tüm delillerle ortaya çıkacağını belirtmekle yetiniyor, iftiranın da bir suç olduğunu saygıyla hatırlatmak istiyorum. Şiddet mağduru kadınların haklı mücadelesini suistimal eden bir vakanın öznelerinden biri olduğum için büyük üzüntü duyuyorum. Son olarak, yargı süreci yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iddialar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlerle çalışan çok kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığımı bilginize sunarım. Toplumsal refleksimizi saygıyla karşılıyor, bu şekilde gündemi meşgul ettiğim için herkesten tekrar özür diliyorum.
"HEPSİNİN KANITI VAR"
Aybike Çelik, Can Tunaboylu'nun bu açıklaması üzerine bir mesaj daha yayımladı: Şahıs ile bütün kişisel yazışmalarımı ve kabul ettiği bütün suçlarını kamuoyu bile paylaşabilirim hukuk önünde. Sadece ekran görüntüleri değil, bütün yazışmalarımız. Tüm konuşmalar yargı önünde incelenebilir. Arkadaşlar negatif yorumları önemsemiyorum. Ben ne yaşadığımı biliyorum ve bunların hepsinin kanıtı elimde var. Failin ne yazdığı beni ilgilendirmiyor.
SORUŞTURMA 9 EKİM'DE BAŞLATILDI
Aybike Çelik'in şikâyeti sonrasından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 9 Ekim'de 'Basit yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.
SAHNELERE ARA VERDİLER
Tüm bu yaşananların ardından Yüzyüzeyken Konuşuruz konserlerine ara verdi. Müzik grubunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kamuoyuna,
Hepimizin malumu olduğu üzere, dün, bas gitaristimiz Can Batuboylu ile ilgili ağır iddialarla karşı karşıya kaldık. Bu süre zarfında grup üyeleri olarak, sadece profesyonel değil, aynı zamanda duygusal olarak da derinden sarsıldık ve etkilendik.
Sürecin hukuki boyutu devam ederken, bizlerin de doğruların ortaya çıkması ve adaletin sağlanması adına gereken desteği sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bu sebeple, hukuki süreç devam ederken bas gitaristimiz Can Batuboylu ile profesyonel ilişkimizi karşılıklı olarak durdurmuş bulunmaktayız.
Grubumuzun ve etrafındaki profesyonel ekibin, bu olaylarla ilişkilendirilmesi ve linç edilmesi, hepimiz için oldukça acı verici ve yıpratıcıdır. Tüm bu süre zarfında, özellikle kadına yönelik şidettin karşısında durmak ve mağdurların yanında olmak elbette ki vazgeçilmezimizdir. Ancak bu yapılırken masum bireylerin zarar görmemesi adına dikkatli ve adil olunmasını rica ederiz.
Bir süre sahne almama kararı aldığımızı, olayların tüm gerçekliğiyle ortaya çıkmasını beklediğimizi bilgi ve anlayışınıza sunarız.
Yüzyüzeyken Konuşuruz