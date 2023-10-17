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        Haberler Dünya İsrail ordusu: Lübnan topraklarından İsrail tarafına yeni saldırı düzenlendi

        İsrail ordusu: Lübnan topraklarından İsrail tarafına yeni saldırı düzenlendi

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları halen sürerken, İsrail-Lübnan sınırında da tansiyon yükseldi. Günlerdir karşılıklı saldırıların sürdüğü İsrail-Lübnan sınırında İsrail'e yeniden saldırı düzenlendiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:45 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:45
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        İsrail ordusu, Lübnan topraklarından iki antitank füzesiyle sınırdaki Yiftah yerleşim bölgesine saldırı düzenlendiğini ve orduya ait noktalara da hafif silahlarla ateş açıldığını aktardı.

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        Ordudan yapılan açıklamada, kısa süre önce Lübnan sınırında yer alan Yiftah yerleşim bölgesine iki antitank füzesi atıldığı belirtildi.

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        Buna ek olarak sınır bölgesinde yer alan İsrail ordusuna ait noktalara da hafif silahlarla ateş açıldığı ifade edildi.

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        Saldırılarda İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı bildirilirken, Hizbullah'a ait noktaların tank ve top atışlarıyla vurulduğu kaydedildi.

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        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bugün Lübnan tarafından İsrail sınırındaki Metula yerleşim bölgesi ve orduya ait bir noktaya tanksavar füzesi atıldığı, sınırdaki askeri bölgelere de hafif silahlarla ateş açıldığı bildirilmişti.

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        Yerel basın Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda 3 İsraillinin yaralandığını aktarmıştı.

        İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Metula'ya düzenlenen saldırıda bir askerin orta derecede, bir asker ile bir sivilin de hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

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        Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail, Metula'nın hemen karşısında yer alan Tel Hamamis ve El-Vazzani bölgelerini bombaladı.

        Haberde, İsrail'in Lübnan'daki Mercayun ilçesinin ovasına "fosfor bombası attığı" ifade edildi. Saldırının devam ettiği kaydedildi.

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        İsrail'in gece boyunca Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda bazı sivillerin yaralandığı, İsrail ordusunun ise sızma girişiminde bulunan silahlı 4 kişiyi öldürdüğü açıklanmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #lübnan
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