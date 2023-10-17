İsrail ordusu: Lübnan topraklarından İsrail tarafına yeni saldırı düzenlendi

Saldırılarda İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı bildirilirken, Hizbullah'a ait noktaların tank ve top atışlarıyla vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bugün Lübnan tarafından İsrail sınırındaki Metula yerleşim bölgesi ve orduya ait bir noktaya tanksavar füzesi atıldığı, sınırdaki askeri bölgelere de hafif silahlarla ateş açıldığı bildirilmişti.

6 Şurada Paylaş!









Yerel basın Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda 3 İsraillinin yaralandığını aktarmıştı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Metula'ya düzenlenen saldırıda bir askerin orta derecede, bir asker ile bir sivilin de hafif şekilde yaralandığını duyurdu.