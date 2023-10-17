Fenerbahçe'yi bekleyen fikstür yoğun: 14 günde 4 maç!
Fenerbahçe'yi milli aranın ardından yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı lacivertliler 14 günde 4 maça çıkacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe'yi bu haftadan itibaren yoğun bir fikstür bekliyor.
Sarı lacivertliler, 2 hafta içerisinde 3’ü lig olmak üzere 4 kez sahaya çıkacak.
İlk maçını 22 Ekim’de oynayacak Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor’u konuk edecek.
Fenerbahçe, Hatayspor mücadelesinin ardından Avrupa mesaisine kaldığı yerden devam edecek.
2 maçta 2 galibiyetle H Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertliler, Ludogorets’i ağırlayacak.
İsmail Kartal’ın öğrencileri, yoğun sürecin 3’üncü maçında 29 Ekim Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor’a konuk olacak.