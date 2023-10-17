Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir

Uzmanı burun dolgusuna karşı uyardı: Körlüğe neden olabilir Burun dolgusu yaptıranların görme yetisini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyleyen Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Op. Dr. Coşkun Özdemir, "Burun dolguları, göze giden damarlarda bası ve tıkanıklığa yol açabiliyor. Bu durum dolgu yapıldıktan sonra, burun cildi üzerinde renk değişikliği ve görme kaybı şeklinde kendini gösteriyor. Dolayısıyla burun dolgusunun burun anatomisine hakim tecrübeli ellerde yapılması gerekiyor" dedi

Burun estetiği operasyonları insanların yüz hatlarıyla daha uyumlu bir burun yapısına kavuşması veya sağlıklı bir şekilde nefes alabilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Ancak insanların birçoğu, operasyon öncesinde çeşitli konularda endişe duyuyor ve bunların başında görme kaybı riski geliyor. Her cerrahi müdahalenin birtakım riskler taşıyabileceğini belirten Op. Dr. Coşkun Özdemir, deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilen burun estetiği ameliyatlarında körlük ihtimalinin düşük olduğunu vurgulamasına karşın burun dolgusu yaptırmak isteyenleri uyardı.

"BURUN ESTETİĞİNDE KULLANILAN ESKİ TİP YÖNTEMLER GÖZE ZARAR VEREBİLİR"

Geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen burun estetiği ameliyatlarının komplikasyonlar açısından potansiyel risk taşıyabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Özdemir, "Burun estetiği ameliyatlarında oluşabilecek kanamanın hastanın duruşuyla birlikte görme sinirine yapabileceği bası, bu esnada gözün açık kalmasıyla kimyasal maddelerin göze kaçması gözü olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, burun kemiklerinin eski tip çekiç ve keskiyle kırılmasıyla göz çukurunun altındaki kemiğe denk gelebilecek darbeler, ameliyat sonrasında hastanın görme alanını etkileyebilir. Bunlar gerçekleşmesi çok düşük ihtimaller de olsa dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır" diye konuştu.