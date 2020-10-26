GSS ödemeleri 180 milyarı aştı

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında 2018 -2020/Ağustos döneminde kamu ve özel hastanelere sağlık hizmetleri karşılığında 182,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zehra Zümrüt Selçuk, sağlık hizmetinin finansmanını üstlenen Bakanlık olarak, hizmetin tüm vatandaşlara eşit, etkin, kaliteli ve yeterli düzeyde sunulmasının birincil hedefleri olduğuna işaret etti.

Bakan Selçuk, şu açıklamalarda bulundu:

“Genel Sağlık Sigortası Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri. Bugün dünyanın en geniş kapsamlı, sürdürülebilir ve erişilebilir sağlık paketini sunan Türk Genel Sağlık Sigorta Sistemi, bir 'Türk mucizesi' olarak adlandırabileceğimiz bir sistem. Uluslararası anlamda büyük bir başarı örneği olarak nitelendirdiğimiz Genel Sağlık Sigortası ile Türkiye nüfusunun tamamına yakınını sağlık güvencesi kapsamına aldık. Genel sağlık sigortası ile vatandaşlarımızın öncelikle sağlıklarının korunması, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağladık.”

“SGK olarak 2019’da özel hizmet sunucularına 11 milyar, kamuya da 58 milyar lirayı aşkın ödeme yaptık”

Geçen yıl hastanelere başvuran 69 milyonu aşkın kişinin 24 milyona yakınının özel hizmet sunucularına müracaat ettiğini belirten Bakan Selçuk, bunun karşılığında SGK olarak 2019'da özel hizmet sunucularına 11 milyar lirayı aşkın, kamuya da 58 milyar lira ödeme yaptıklarını anlattı.