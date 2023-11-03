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        Haberler Gündem Hava Durumu Öğle saatlerinden itibaren... AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! - Hava durumu son dakika

        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM´un yaptığı son değerlendirmeye göre, lodos bugün öğle saatlerinde etkisini artıracak. Sıcaklıklar 23 derece civarında seyredecek. Yarın ise lodosun şiddetlenerek fırtınaya dönüşmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 12:32 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:32
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        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
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        İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)nin meteorolojik değerlendirmesine göre lodos bugün kuvvetlenerek etkisini artıracak.

        YARIN LODOS, FIRTINAYA DÖNÜŞECEK

        DHA'da yer alan habere göre etkili lodosla birlikte sıcaklıkların 23 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Yarın ise lodosun şiddetlenerek fırtınaya dönüşmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

        FIRTINANIN HIZI 80 KM'Yİ BULACAK

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        Açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra logosun şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Fırtınayla birlikte kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi yaşanması öngörülüyor.

        İBB YAĞMURA HAZIR AÇIKLAMASI

        Yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına ve kuvvetli sağanak yağmur nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili İBB ekipleri yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçti.

        İstanbullular da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.Sistemin Pazar sabah erken saatlerden itibaren bölgemizi terk edeceği havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülürken, sıcaklıkların 21-24 derece aralığında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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        #İstanbul fırtına
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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