Guabira - San Jose rakamlar

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Guabira, 05 Ağustos 2018 Pazar günü San Jose takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. 4 puanlı Guabira 8. sırada bulunuyor, San Jose 6 puana sahip ve 5. sırada. Guabira, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. San Jose, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 569 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Guabira kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, San Jose sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Guabira son haftadaki San Jose müsabasında 2-0 yenildi.

San Jose ise Guabira maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Guabira, 2 gol attı ve 4 gol yedi.

San Jose ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. San Jose, 2 gol atarken 4 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ