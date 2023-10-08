Fenerbahçe'den 14 yıl sonra tarihi başarı!
Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 8 maçta 8 galibiyet alarak 14 yıl sonra bir ilki başardı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlarken, sırasıyla Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor maçlarından 3 puanla ayrıldı.
Kasımpaşa mücadelesinden de galip ayrılan Fenerbahçe, ligde galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
Bu süreçte 20 gol atan Kanarya, kalesinde ise 3 gol gördü.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle en iyi sezon başlangıcı rekorunu da egale etti.
Sarı-lacivertliler, son olarak 2009-2010 sezonunda Christoph Daum'un teknik direktörlüğünde ilk 8 maçta 8 galibiyet alarak, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atmıştı.
DEPLASMANDA GOL YEMİYOR!
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçta da gol yemedi.
Samsunspor, MKE Ankaragücü ve Alanyaspor maçlarında kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, bu seriyi Kasımpaşa maçında da sürdürdü.
Öte yandan bu sezon oynanan 8 lig maçın 6'sında rakiplerine gol izni vermeyen Fenerbahçe, 3 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor.