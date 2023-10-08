Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan

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Bu esnada Dzeko golü buldu, Ferdi ile de net bir pozisyondan yararlanılamadı. 15. dakika itibariyle takım ön alan presini biraz gevşetti. Tadic top tutmak yerine ayağına gelen her topu içeriye şişirmeyi tercih edince atak sürekliliği bitti.

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20-30. dakikalar arasında sarsak bir futbol ortaya çıktı. 30'dan sonra mesafeler açıldı, ileride top tutulamayan dönemler başladı ve Kasımpaşa gelmeye başladı. Kasımpaşa'nın net pozisyon bulamamasının sebeplerinden biri Becao-Dijku-Jayden'ın savunma kuvvetleri olduğu kadar takımın en iyisi İsmail'in de müthiş katkısı idi. Nitekim ilk golde Dzeko'ya asist yapan İsmail kaptığı topla hücuma çıkardı takımını ve Dzeko'ya aktardı.