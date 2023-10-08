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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail-Filistin diplomasisi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail-Filistin diplomasisi

        İsrail-Filistin geriliminin ardından diplomasi trafiğini sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün de Ürdün ve İspanyalı mevkidaşlarıyla görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 08.10.2023 - 16:33
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        Bakan Fidan'dan İsrail-Filistin diplomasisi
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün ve İspanyalı mevkidaşları ile telefonda görüştü.

        Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

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        Görüşmelerde, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

        FİDAN-BLINKEN GÖRÜŞMESİ

        Foto: AA
        Foto: AA

        Bakan Fidan dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşmüştü.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, mevkidaşı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail-Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.

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        FİDAN BİRÇOK MEVKİDAŞIYLA İSRAİL-FİLİSTİN'İ GÖRÜŞTÜ

        Foto:AA
        Foto:AA

        Bakan Fidan dün ayrıca, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından birçok mevkidaşıyla görüşme yaptı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #hakan fidan
        #israil
        #Filistin
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