Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail-Filistin diplomasisi İsrail-Filistin geriliminin ardından diplomasi trafiğini sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün de Ürdün ve İspanyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün ve İspanyalı mevkidaşları ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

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Görüşmelerde, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

FİDAN-BLINKEN GÖRÜŞMESİ Foto: AA Bakan Fidan dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşmüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, mevkidaşı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail-Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele aldı. REKLAM

FİDAN BİRÇOK MEVKİDAŞIYLA İSRAİL-FİLİSTİN'İ GÖRÜŞTÜ Foto:AA Bakan Fidan dün ayrıca, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından birçok mevkidaşıyla görüşme yaptı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.