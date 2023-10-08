Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde goller 7. dakikada Edin Dzeko ve 45+3. dakikada penaltı vuruşuyla Dusan Tadic'ten geldi. İsmail Kartal'ın ekibi bu sonuçla birlikte Süper Lig'de 8'de 8 yaptı ve 2009-2010 sezonundaki başarısını egale etti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Sarı-lacivertlilerde goller 7. dakikada Edin Dzeko ve 45+3. dakikada penaltı vuruşu ile Dusan Tadic'ten geldi. Fenerbahçe ligdeki puanını 24'e yükseltirken Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

Milli maç arasından sonra Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırlayacak Kasımpaşa ise Sivasspor deplasmanına gidecek. REKLAM REKORUNU EGALE ETTİ Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligdeki 8 maçını da fire vermeden geçti. Söz konusu başarıyı daha önce 2009-2010 sezonunda elde eden Fenerbahçe, rekorunu da egale etti.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ STATTA Fenerbahçe´de başkan Ali Koç, Kasımpaşa maçında yer almadı.Sarı-lacivertlilerde genel sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci, Kemal Danabaş, Fethi Pekin, Ömer Okan, Can Gebetaş, Selahattin Baki ile Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, mücadeleyi tribünden izledi. MONTELLA TRİBÜNDE Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki maçı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, tribünden takip etti. Montella´ya Selçuk Şahin eşlik etti. TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa deplasmanında da takımlarına destek oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümünün tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına moral oldu. REKLAM

MAÇTAN DAKİKALAR 6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Oosterwolde'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek kale sahasına ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Dzeko'nun şutunda, kaleci Gianniotis'ten dönen top tekrar bu futbolcuda kaldı. Dzeko yakın mesafeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1

12. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Tadic'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu'nun kale sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis uzanarak gole engel oldu. 38. dakikada Szymanski'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Dzeko, arka direğe hareketlenen Tadic'e ortaladı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. REKLAM 42. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic, Gökhan Gül'e pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vuruşunda, kaleci Livakovic'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı. 45+1. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Dzeko, ceza sahasına girer girmez Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 45+3. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tadic, kalecinin sağından topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı. 60. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi'nin pasında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışı sağ çaprazından plase bir vuruş yaptı ancak kaleci Gianniotis uzanarak gole geçit vermedi. 78. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Fred, savunmanın arkasına sarkan Batshuayi'ye pasını aktardı. Batshuayi'nin kale sahası önü sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

88. dakikada Tadic'in pasında sol kanatta topla buluşan Fred, son çizgiye inip rakibinden sıyrıldı. Ceza sahası içine giren bu futbolcu, penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki Zajc'a pasını aktardı. Zajc'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti. 90+1. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Ryan Kent, savunmanın arkasına hareketlenen Batshuayi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Gianniotis gole izin vermedi. 90+4. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Mert Müldür'ün pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Tadic'in kafa vuruşunda top direğin üzerinden auta çıktı. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.