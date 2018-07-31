Guadalajara - Monarcas Morelia karşılaşma önü

Meksika Kupa MX Apertura Grup 8 heyecanı devam ediyor. Guadalajara, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Monarcas Morelia takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 05:00. Ev sahibi Guadalajara, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Monarcas Morelia, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 427 kodlu maçı oynayanlar; Guadalajara galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Monarcas Morelia galibiyet oranı 0.00.

Guadalajara önceki hafta Leon mücadelesinde 0-2 kazandı.

Monarcas Morelia ise Necaxa maçında 1-2 kazandı.

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