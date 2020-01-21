Guardian: IŞİD'in yeni lideri Iraklı bir Türkmen olan Abdülrahman el Mavli el Selbi

İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesi, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından IŞİD'in başına geçen kişinin Tel Abyadlı bir Türkmen olan Abdülrahman el Mavli el Selbi olduğunu yazdı.

Haberde, 'IŞİD'in yeni lideri' olarak tanımlanan El Selbi'nin Irak Türkmen Cephesi'nin Türkiye temsilcisi Adil Selvi'nin kardeşi olduğu da iddia ediliyor ve "IŞİD'in yeni liderinin, örgütün başına geçene kadar kardeşiyle temaslarını sürdürdüğü düşünülüyor" diyor.

El Bağdadi'nin geçen yıl Ekim ayında ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülmesinin ardından IŞİD yeni liderinin Ebu İbrahim el Haşimi El Kureyşi olduğunu duyurmuştu. Ancak bu isim savaşta kullanılan bir takma addı ve örgütün başına geçen kişinin kimliğine dair bir bilgi bulunmuyordu.

İngiliz istihbarat kaynaklarının Guardian'a verdiği bilgilere göre, El Selbi IŞİD'in kurucularındandı. Haberde, El Selbi için "Irak'ta Ezidilere yönelik kıyımdan sorumluydu. Örgütün dünya çapındaki eylemlerini de denetliyordu" deniyor.

Batılı istihbarat birimlerinin Ekim ayından bu yana örgütün yeni lideri hakkında bilgi toplayıp bir profil oluşturmaya çalıştığı da haberde dile getiriliyor.

Gazeteye bilgi veren kaynaklar, El Selbi'yi "Bağdadi gibi yıllarca çatışmalarda yer almış bir isim. Her zaman IŞİD'in karar alma mekanizmasında merkezi bir rolü bulunmuştu" sözleriyle tanımlıyor.

Haberde El Selbi ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:

"Irak'ta Türkmen nüfusun yaşadığı Tel Afer'de doğan El Salbi, örgütün lider kadrosunda Arap olmayan ender isimlerden. El Selbi, IŞİD'in en etkili ideologlarından birisi olduğu düşünülüyor. Savaşta kullandığı bir diğer takma isimlerin ise 'Hacı Abdullah' ve 'Abdullah Kardeş' olduğu düşünülüyor. Ancak Iraklı güvenlik kaynakları, 'Abdullah Kardeş' takma isimli kişinin iki yıl önce öldürülmüş olan başka bir IŞİD yöneticisi olduğunu ifade ediyor."

Musul Üniversitesi'nde Şeriat Hukuku eğitimi aldığı belirtilen El Selbi'nin İslam bilgisi sayesinde IŞİD'in yönetim kademelerinde yükseldiği belirtiliyor.

'Bağdadi ile Buka Kampı'nda tanıştı'

Guardian'ın haberinde, Ezidilere karşı yürütülen ve Birleşmiş Milletler'in 'soykırım' olarak tanımladığı eylemlerin emrini verdiği bilgileri yer alıyor.

2004'te ABD askerleri tarafından tutuklanıp Buka Kampı'na götürüldüğü, Ebubekir El Bağdadi ile de burada tanıştığı ifade ediliyor. Habere göre, El Selbi'nin en az bir oğlunun olduğu da düşünülüyor.

Bağdadi'nin öldürülmesinden önce, ABD Dışişleri Bakanlığı Selbi'nin başına 5 milyon dolar ödül koymuştu.

Ağustos ayında Bağdadi'nin örgütü idare edecek durumda olmadığı söylentileri çıktığında da, 'IŞİD'in yeni lideri El Selbi olacak' yorumları yapılmıştı.

Guardian haberinde El Selbi'nin IŞİD'i diriltme çabalarından da bahsediliyor:

"El Selbi, Bağdadi'nin ölümünden bu yana, örgüt içerisindeki iktidarını konsolide etmek için çalışıyor. Kendisi hariç örgütün yeni lider kadrosu 2003-2004 yıllarında ABD'ye karşı Irak'ta verilen mücadele sorasında çok genç olan yeni nesillerden oluşuyor."

Haberde, El Selbi'nin İdlib kırsalında öldürülen Bağdadi ile birlikte hareket etmediğinin sanıldığı ifade ediliyor ve "İstihbarat birimlerinin elinde nerede olabileceği konusunda sınırlı bilgi var. Musul'un batısındaki küçük yerleşim yerlerinde gizlenmeyi tercih ettiği sanılıyor" deniyor.