Güçlü aşkın temelleri: Uzun bir ilişki sürdürmek için öneriler

5. ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

Arkadaşlar her insanın hayatının önemli bir parçasıdır ve onlarla aranın bozulması çoğu insan için hayati bir şeyi kaybetmek anlamına gelebilir. Bu nedenle sevgi dolu bir partner, arkadaşlarınızdan pek hoşlanmasa bile, arkadaşlarınıza her zaman saygılı davranmalıdır. Bu tür davranışlar olgunluğun ve önemli olana gösterilen ilginin bir göstergesidir.