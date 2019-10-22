Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılıların Konyaspor’dan renklerine bağladığı Makedon forvet Adis Jahovic attığı 7 golle gol krallığı yarışında birinci sırada bulunurken, Konyaspor karşısında takımının ilk golünü atan Guilherme ise 5 asist, 4 gollük performansıyla dikkat çekiyor. Yeni Malatyaspor’un sezon başında İtalya’nın Benetivo takımından ikinci kez kiraladığı Guilherme Costa Marguez 8. haftası geride kalan Süper Lig’de asistleri ve golleriyle başarılı bir performans sergiliyor. Brezilyalı futbolcu 4 gol, 5 asistlik performansıyla takımının kazandığı 13 puanda büyük pay sahibi oldu.

Brezilyalı orta saha Süper Lig’in 1. haftasındaki Başakşehir, 4. haftasındaki Ankaragücü, 5. haftasındaki Galatasaray ve 8. haftasındaki Konyaspor maçlarını boş geçmeyerek takımı adına 4 gole imza attı. Başarılı orta saha golcülüğünün yanı sıra atılan 5 gole de asistleriyle direkt katkı yaparak, 8. hafta sonunda toplanan 13 puanda pay sahibi oldu.