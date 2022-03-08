'Takipçilerim ayaklarımı çok merak ediyor' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz akşam 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisi için sahneye çıktı. Sakallıoğlu'nu izlemeye gelenler arasında şarkıcı Gülben Ergen de vardı.

"YASEMİN SAKALLIOĞLU'NDA YILDIZ TİLBE SAMİMİYETİ VAR"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Ergen, Sakallıoğlu hakkında konuştu. 49 yaşındaki şarkıcı, "Kendisini çok beğeniyorum, bütün paylaşımlarını takip ediyorum. Kendisinde Yıldız Tilbe samimiyeti var. Yıldız’ın da frensiz ve sansürsüz bir samimiyeti var, çok beğeniyorum ilk kez izleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen, gazetecilerin "Yazın Bodrum tatili var mı?" sorusuna "Var, ama nisan ayına kadar hep konserlerim olacak. Ramazan ayında çalışmayacağım, dinleneceğim. İnşallah bu yaz görüşmeyiz." yanıtını verdi.

"ENTERESAN SORULARLA KARŞILAŞTIM"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde sosyal medyada üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ergen, "Soru-cevap çok güzel geçiyor, çok enteresan sorularla karşılaştım. Özellikle ayaklarım ile ilgili sorular geliyor. Sizinle de soru-cevap yapıyorum ama oradaki tek fark soruları ben seçiyorum, yetişemiyorum sorulara." dedi.