Gülçin Ergül'ün iki albüm heyecanı

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Müzik direktörlüğünü Emre Bayar'ın yaptığı Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığı iki yeni albümü için uzun zamandır hazırlıklarını sürdüren Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Ergül,Türkçe albümünde kendi şarkılarının yanı sıra Yıldız Tilbe'den bir yeni şarkı ve Anıl Piyancı ile bir düet olmak üzere toplam da 10 yeni şarkının olacağını söyledi. Gülçin Ergül, iki albümü için de çok heyecanlı olduğunu ve 2020 yılı bitmeden yayınlayacaklarını belirtti.

Öte yandan İngilizce albümünde kendi yazdığı şarkıların yanı sıra ödüllü Hollandalı bir şarkı yazarı ile çalıştığını ifade eden Ergül, cover bir şarkının yer alacağını ve sürpriz bir yabancı şarkıcı ile de düet olabileceğinin sinyallerini verdi.