Bir dönem ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile beraberlik yaşayan Gülçin Karakaya, Tatlıses'in açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi. İbrahim Tatlıses'in "Bodrum’daki evime domuz yağı sürmüşler… Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Şu an o kişi ile ayrıyım. Dünya bir tarafa o bir tarafa… Şu an aramız açık ama ben evleneceğim bütün mallarımı da o kişinin üzerine yapacağım. Ona her şey feda olsun, o benim sol yanım. Kimse yanımda yokken o benim yanımdaydı. Bu kişi Gülçin Karakaya’dır. Çocuklarım evlenmemi istemiyor 'para gitmesin' diye. Ben zamanı gelince paramı ne yapacağımı biliyorum. Hepsini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağım. Lütfen beni kadın düşmanı göstermeyin." sözlerinin ardından Gülçin Karakaya araştırılmaya başlandı. Peki, Gülçin Karakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte İbrahim Tatlıses'in eski sevgilisi Gülçin Karakaya hakkında merak edilenler...

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

İzmir'de dünyaya gelen ve İzmirli olan Gülçin Karakaya'nın ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in manikürcüsü olduğu iddia edilmişti. Tatlıses, ilişkisini henüz açıklamadan önce yaptığı bir paylaşımda 27 yaşında olan Gülçin Karakaya'nın kendisinin asistanı olduğunu belirtmişti.

İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırmıştı.