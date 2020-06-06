En çok kazanan 10 ünlü

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Güldür Güldür ekibi, seyircisiz olarak başladığı çekimlerde sevenlerine ulaşmak için farklı bir yol denedi. Ekibin çağrısı ile Güldür Güldür hayranları, bu sefer sorulan sorulara karşı ilginç hikayelerini internet üzerinden paylaştılar. En komik hikaye sahipleri hem Ali Sunal ile birebir konuşma imkanı yakaladı hem de yeni bölümlerde milyonlarla hikayelerini paylaşma fırsatı yakaladı.

Bazen görev başında bazen de ailecek salonda otururken yakalanan izleyiciler hikayeleriyle herkesi kahkahalara boğdu.

Güldür Güldür, sosyal medya üzerinden sorular sormaya ve izleyicilerin programa evlerinden katılabilmelerini sağlamaya önünüzdeki günlerde de devam edecek.