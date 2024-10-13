‘Güldür Güldür Show', turneye çıkıyor

Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’un 12'nci sezonuyla televizyonda ekrana gelmeden önce ilk turnesine çıkıyor.

17 Ekim Perşembe akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde İstanbul Anadolu Yakası seyircilerinin karşısına çıkacak olan ekip seyircilere kahkaha dolu bir gösteri sunacak.

Fenomen karakterler ve gündem yaratan skeçler yeni sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da; Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Özlem Eren yer alıyor.