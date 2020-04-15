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7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var. Güldür Güldür Show birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek.



Master için Amerika’da bir üniversiteden kabul alan Mehtap, bu güzel haberi ailesiyle paylaşınca nasıl bir tepkiyle karşılaşacak? Mehtap her şeye rağmen eğitimi için Amerika’ya gidebilecek mi?

Okul müdürü Hayati ne gibi sorunlar için toplantı yaptı? Toplantıda alınan kararlar Şevket’i neden çıldırtmış olabilir? Eğitim konusunda yapılan yanlışlara karşı Şevket öğretmen tepkisini nasıl gösterecek?

Kıbrıslı Ozan’ın kızlarla akşam yemeği randevusu nasıl geçecek? Yemek konusunda biraz iştahlı olan kızların siparişlerini görünce Ozan ve Fikri ne tepki gösterecek?

Anne olmanın zorlukları konusunda dertleşen genç anneler en çok hangi konularda sıkıntı yaşıyorlar? Deneyimli anne Yeter, genç annelere ne gibi tavsiyelerde bulunacak?

Naime ve Feridun çifti ürün pazarlama konusunda ne kadar uzman olabilirler? Durumun farkına varan Bilal, Naime ve Feridun’un ikna kabiliyetlerine karşı gelebilecek mi?

Durakta otobüs beklerken söylediği bir cümle ile hayatı değişen Hayati kendini nasıl bir durumun içinde bulacak? Yüz binlerin lideri olmanın ne gibi sorumlulukları olabilir? Peki Hayati’nin şöhreti ne kadar sürecek?

Güldür Güldür Show, yeni bölümüyle 17 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!