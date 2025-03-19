Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

İşte 'Güldür Güldür Show'un Tanıtımı;

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SHOW TV'de 7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var!