Güldür Güldür Show bu sene 10. sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz 9 sezonda da komedinin ekrandaki birinci adresi "Güldür Güldür Show", kahkaha dolu skeçleri, büyük beğeni toplayan canlandırma ve tiplemeleriyle zirveden hiç inmemişti. Güldür Güldür Show'un severleri 10. sezonu iple çekiyorlar. Eğlenceli ve bir o kadar dinamik olan ekibe yeni katılan 3 isim var. Peki, Güldür Güldür Show yeni sezonu ne zaman başlayacak ve yeni sezon oyuncu kadrosu belli mi? İşte, Güldür Güldür hakkında sıkça sorulanlar...