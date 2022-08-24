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Güldür Güldür Show yeni sezonu ne zaman başlayacak? Güldür Güldür yeni sezon oyuncu kadrosu belli mi?

Show TV ekranlarının sevilerek takip edilen komedi programı Güldür Güldür Show ekranlara dönmek için gün sayıyor. Bir komedi klasiği olan Güldür Güldür Show kadrosunda da bazı yenilikler bulunuyor. Yeni sezon tarihi yaklaşırken severleri programın başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Peki, Güldür Güldür Show yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte Güldür Güldür yeni sezon oyuncu kadrosu...

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  • Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon Güldür Güldür oyuncu kadrosu

    Güldür Güldür Show bu sene 10. sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz 9 sezonda da komedinin ekrandaki birinci adresi "Güldür Güldür Show", kahkaha dolu skeçleri, büyük beğeni toplayan canlandırma ve tiplemeleriyle zirveden hiç inmemişti. Güldür Güldür Show'un severleri 10. sezonu iple çekiyorlar. Eğlenceli ve bir o kadar dinamik olan ekibe yeni katılan 3 isim var. Peki, Güldür Güldür Show yeni sezonu ne zaman başlayacak ve yeni sezon oyuncu kadrosu belli mi? İşte, Güldür Güldür hakkında sıkça sorulanlar...
  • Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon Güldür Güldür oyuncu kadrosu

    GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? 

    Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen program ‘Güldür Güldür Show’da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter yine başarılı ve eğlenceli performanslarını sergileyecek.
  • Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon Güldür Güldür oyuncu kadrosu

    GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'A KATILAN YENİ İSİMLER KİMLER?

    Yeni sezonda ‘Güldür Güldür Show’ kadrosunda eski ve yeni isimler bir arada olacak. Erdem Yener yeniden ekibe dahil olurken, usta isim Hasibe Eren ve yeni bir soluk getirecek Gürhan Altundaşar kadronun yeni isimleri.
  • Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon Güldür Güldür oyuncu kadrosu

    GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

    ‘Güldür Güldür Show’ yeni sezonunda da yine kendi gününde Show TV’de olacak, ancak henüz tam tarih belli olmadı. Güldür Güldür Show 10. sezon tarihine ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır. 

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