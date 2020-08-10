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HaberlerMagazinGülenay Kalkan vefat eden eşinin doğum gününü kutladı - Magazin haberleri
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Gülenay Kalkan vefat eden eşinin doğum gününü kutladı

Gülenay Kalkan, geçtiğimiz yıl akciğer kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu eşi Tarık Ünlüoğlu'nu doğum gününde unutmadı. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Kalkan, eşi ile olduğu fotoğrafına "Seni çok seviyorum, Tarık Ünlüoğlu" notunu düştü

Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu
HABERTURK.COM

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz yıl ekim ayında bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, önceki gün Instagram hesabından Ünlüoğlu'nun doğum gününü kutladı.

Eşi ile olduğu bir kareyi yayınlayan Kalkan, altına "Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum Tarık Ünlüoğlu" notunu düştü.

Usta oyuncu, Kurtlar Vadisi, Avrupa Avrupa, Bir Yusuf Masalı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol almıştı.

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