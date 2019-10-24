Güleryüz'e belgesel ödülü

Sezen Aksu'nun müzik kariyerini 'Sezen Sokakta' adıyla belgesel film haline getiren Erkan Güleryüz, bu çalışmasıyla İngiltere'den ödül kazandı. The Lift Off Sessions Film Festivali'nde Güleryüz'ün belgesel filmine 'En İyi Belgesel' dalında birincilik ödülü verildi. 'Sezen Sokak'ta önümüzdeki günlerde festivalin ABD'deki ayağında da yarışacak.
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