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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Gülistan Doku'nun ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
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Gülistan Doku'nun ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Tunceli’de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun ailesi Elazığ’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü. Anne Bedire Doku ile baba Halit Doku, Erdoğan'dan kızlarının bulunmasını istedi. Görüşmeye telefonla katılan abla Aygül Doku, "Annem ve Babam Elazığ'da yüz yüze görüştü. Ben de görüşmeye telefonla katıldım. Gülistan’ın bulunmasını istedik. Gülistan’ın nerede olduğunu Z.A. biliyor. Doğruları söylerse Gülistan'a ne olduğu cevabı bulunur dedik" dedi

Son dakika: Gülistan Doku'nun ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
HABERTURK.COM

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun ailesi Elazığ’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Caner Aktan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı. Erdoğan, açılışın ardından Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alamayan Gülistan Doku'nun ailesiyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile baba Halit Doku ve anne Bedriye Doku ile bir araya geldi. Görüşmeye abla Aygül Doku da telefonla katıldı. Doku ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gülistan’ın bulunmasını istedi.

'GÖRÜŞME İYİ GEÇTİ'

Aygül Doku, görüşmenin iyi geçtiğini söyledi. Taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini anlatan Doku, "Annem ve Babam Elazığ'da yüz yüze görüştü. Ben de görüşmeye telefonla katıldım. Gülistan'ın bulunmasını istedik. Gülistan'ın nerede olduğunu Z.A. biliyor. Doğruları söylerse Gülistan’a ne olduğu cevabı bulunur dedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taleplerini dinlediğini anlatan Doku, "Bizim bu talebimize, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak, hukuki olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Barajda aramalar konusunda elimizden geleni yaptık ama bulamadık' dedi. Hukuki olarak olayın üzerinde duracaklarının sözünü verdi. Biz de umutluyuz" diye konuştu.

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