İşte 2024 kadın modasında öne çıkan kıyafetler!
2024 yılının bahar ve yaz aylarında neler giyeceğiz? Yeni sezonda hangi renkler, desenler ön planda? Elbiseler, pantolonlar hangi kesim tercih edilecek? İşte 2024 bahar/yaz sezonunda kadın modasında öne çıkacak trendler…
Kalın şişme montlara, çamurlu botlara veda etme zamanı geldi. Eğer gardırobunuz aylarca süren gri gökyüzünden, yağmurdan, rüzgardan sonra cansızlaştıysa yeni sezon yolda! İşte ünlü markaların ilkbahar/yaz kreasyonlarından alınan ilhamlarla kadın modasında öne çıkacak trendler…
‘MİKRO’ KISA ŞORTLAR
Geçtiğimiz sezon şortlar ne kadar uzunsa yeni sezonda da ‘mikro’ boyutta kısa… Mikro şortlar Milano Moda Haftası’nda sık sık gözlemlenen bir detaydı. Sabato de Sarno’nun yönetimindeki Gucci, podyumda sık sık kısa şortlara yer verdi. Ardından bu trend Chanel, Alexander McQueen ve Isabel Marant gibi markalara da yansıdı… Elbette podyumlardaki kadar kısa şortlar sokak modasına aynı şekilde yansımayacak fakat bol gömleklerle kombinlenen şortlara yeni sezonda rastlayabiliriz.
BEYAZ SESSİZLİK
Günümüzde moda ve güzellik trendleri, sosyal medyanın da yardımıyla hızla değişiyor. Bu değişimlere ayak uydurmak elbette ki zorlayabiliyor. Birkaç yıl önce markayı belli eden büyük logolar ön plandayken artık logosuz fakat kaliteli materyallerden hazırlanan parçalar moda. Yani karşınızdan biri geçiyor diyelim. Kıyafetlerinin hiçbirinde bir logo, marka yok. Fakat siz onun yine de on binlerce liralık bir gömlek ya da pantolon giydiğini anlıyorsunuz. ‘Sessiz lüks’ adı verilen bu akımın baş rengi de elbette ki beyaz… Transparan, tül işlemeli ve yoğun işçilik gerektiren tasarımlar, ‘kuğu’ gibi gösteren elbiseler, pastel tonlardan net bir şekilde uzaklaşma sinyali veriyor.
‘SÜPER’ YÜKSEK BEL PANTOLONLAR
Aslında uzun süredir yüksek bel pantolonlar ön planda. Geçen sezon Bella Hadid’in de öncülüğünde düşük bele bir sinyal verilse de yüksek beli tahtından edemedi… Öyle ki yeni sezonda pantolon beli daha da yükseklere, göğüs kısmına kadar çıkıyor. Bol paça yüksek bel pantolonlar boyu olduğundan daha da uzun gösterirken, şık/rahat bir görünüm oluşturuyor.
HEM GÜL HEM DE DİKEN…
Açık pembe, uzun saplı güllerin tül katmanları arasında sıkışıp kaldığı Simone Rocha markasının defilesinde romantizm havadaydı. Gül teması ilkbaharda modanın dört ana şehrinde devam etti. Balmain koleksiyonunun büyük bir kısmının defileden birkaç gün önce çalınmasının ardından felsefi bir duyguya kapılan Olivier Rousteing, çiçeklerle bezeli defilesi Gertrude Stein'ın 1913 tarihli 'Sacred Emily' şiirinden ünlü ‘Bir gül bir güldür bir güldür bir gül’ dizesini alıntıladı.
Sarah Burton ise Alexander McQueen'deki görev süresini kısmen kan kırmızısı bir gülden ve kadın anatomisinden esinlenen bir koleksiyonla tamamladı. Gül baskıları, çiçek süslemeleri, taç yaprağı şeklindeki silüetler havaların ısınmasıyla ruhumuzu da ısıtacak.
TRANSPARAN ETEKLER
Transparan elbiselerin ön planda olduğu yılların ardından, transparan etekler yeni sezonda ilgi odağı oldu. Altuzarra, Carolina Herrera, Coperni, Givenchy ve Carven gibi markalar transparan kalem etekleri kazaklarla kombinleyerek modanın fitilini ateşledi. Bu trend günlük kombinlerde elbette sıklıkla karşımıza çıkmayabilir ancak ünlü moda etkinliklerinde tül etekleri görebiliriz.
METALİK GÖRÜNÜM
Payetler, lame ve metalik parçalar modanın trend yörüngesinden asla çıkmayacak gibi görünüyor. Heykelimsi ve kusursuz bir görünüm vadeden bu trendi zaten influencer'lardan da sıklıkla görüyoruz. Zahmetsiz gece şıklığı sunan gümüş renkli pantolonlar, bu sezon birçok kesim ve tarzda karşımıza çıkıyor. Bu modaya uymak için elinizi korkak alıştırmayın… Metalik pantolonları gümüş çanta ve ayakkabılarla, parlak atletlerle tamamlayarak bütünlük sağlayabilirsiniz.
POLO YAKA ÜSTLER
Prada, polo tişörtün yeniden doğru hissettirdiğini söylüyorsa, bir bildiği olmalı… Mini eteklerle, jean pantolonlarla kısacası her parçayla kombinlenebilen polo yaka tişörtler yeni sezonda ön planda. Zahmetsiz bir şekilde ‘havalı’ görünmenin anahtarı olarak gösterilen polo yakaları, dağınık bir topuzla tamamlayabilirsiniz.
ÖRGÜLER, EL İŞİ KIYAFETLER
İnsan eli değmiş bir giysiyi ya da aksesuarı giymenin yeri çok ayrı... Zira fabrikadan çıkmış ürünlerin aksine el işi kıyafetlerin kombine ruh ve orijinallik kattığını söyleyebiliriz. File elbiseler, kıyafetlerdeki pon pon detaylar, örgü çantalar, danteller… Yeni sezon koleksiyonlarının merkezinde ‘zanaat’ var. Zaten örgüler, el işi kıyafet ve aksesuarlara büyüklerimizden dolayı çok uzak değiliz. O nedenle bu trendi kolaylıkla gardrobumuza uygulayabiliriz.
90’LAR MODASI DEVAM EDİYOR
90’lı yıllar moda için heyecan verici bir dönemdi. Zira o dönem popüler olan stiller hem eski hem de yeni fikirleri yansıtıyordu. 60’lı yılların ekose kıyafetleri ve minik güneş gözlükleri o yıllardan esinlenerek moda olmuştu. Rugan ve metalik kıyafetler de fütüristik bir bakış açısını simgeliyordu. Ve şimdi 90’ların zamanı tekrar geldi. Yeni sezonda cesur renkler ve büyük logoların aksine minimalist parçalar ön planda. 90'larda trend olan ‘mini siyah elbiseler’, klasik deri ceketler, minik oval gözlükler, leopar desenli parçalar, yüksek bel bol paça pantolonlar, vücuda oturan daracık atletler, ‘bucket’ şapkalar, platform ayakkabılar bu sezon da karşımıza çıkıyor.
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