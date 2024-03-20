BEYAZ SESSİZLİK

Günümüzde moda ve güzellik trendleri, sosyal medyanın da yardımıyla hızla değişiyor. Bu değişimlere ayak uydurmak elbette ki zorlayabiliyor. Birkaç yıl önce markayı belli eden büyük logolar ön plandayken artık logosuz fakat kaliteli materyallerden hazırlanan parçalar moda. Yani karşınızdan biri geçiyor diyelim. Kıyafetlerinin hiçbirinde bir logo, marka yok. Fakat siz onun yine de on binlerce liralık bir gömlek ya da pantolon giydiğini anlıyorsunuz. ‘Sessiz lüks’ adı verilen bu akımın baş rengi de elbette ki beyaz… Transparan, tül işlemeli ve yoğun işçilik gerektiren tasarımlar, ‘kuğu’ gibi gösteren elbiseler, pastel tonlardan net bir şekilde uzaklaşma sinyali veriyor.