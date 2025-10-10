GÜLLER VE GÜNAHLAR KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Deniz Can Çelik’in üstlendiği Güller Günahlar, dürüstlük ve güven üzerine kurulu hayatı bir anda altüst olan Serhat’ın (Murat Yıldırım) hikâyesini anlatıyor. Eşi Berrak’ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük sırrı öğrenen Serhat, bu gerçekle sarsılırken yolu Zeynep (Cemre Baysel) ile kesişiyor. İkili, kendilerini yalanların ve sırların ortasında buluyor.