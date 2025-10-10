Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Gülnar Belediyesi TDBB üyesi oldu | Son dakika haberleri

        Gülnar Belediyesi Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyesi oldu

        Mersin'in Gülnar Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) üyesi oldu. Başkan Fatih Önge, "Gülnar'ı sadece yerel ölçekte değil, uluslararası düzeyde de tanıtmak ve geliştirmek için çalışmalarımız sürecek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 13:37 Güncelleme: 10.10.2025 - 13:38
        Gülnar Belediyesi TDBB üyesi oldu
        Mersin'in Gülnar Belediyesi tarafından Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne (TDBB) yapılan üyelik başvurusu TDBB Yönetim Kurulu kararıyla onaylandı.

        TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay imzasıyla Gülnar Belediyesi'ne gönderdiği resmi yazıda, üyeliğin hem belediye hem de birlik için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de yaptığı açıklamada, üyeliğin kardeş şehir ilişkileri, kültürel işbirlikleri ve ortak projeler için önemli adım olduğunu belirterek, "Gülnar'ı sadece yerel ölçekte değil, uluslararası düzeyde de tanıtmak ve geliştirmek için çalışmalarımız sürecek" dedi.

        #mersin haberleri
        #gülnar belediyesi
        #Türk Dünyası Belediyeler Birliği
