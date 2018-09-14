Gülperi 1. bölüm fragmanı: "Bir anneyi sadece çocuklarının nefreti öldürür!"
Show TV'nin iddialı dizisi Gülperi için geri sayım başladı. Merakla beklenen dizi bu akşam Show TV'de izleyicinin karşısına çıkacak. Dizide, Gülperi'nin gençlik aşkı aynı zamanda verdiği büyük mücadelede en büyük destekçisi avukat Kadir karakterini başarılı oyuncu Timuçin Esen canlandırıyor
14.09.2018 - 16:28 | Güncelleme:
Yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı "Gülperi" ilk bölümüyle bu akşam Show TV’de izleyicisiyle buluşuyor. Başarılı oyuncu kadrosu, ekran başındakileri derinden etkileyecek senaryosuyla çok konuşulacak dizi yeni sezonun vazgeçilmez yapımları arasında yerini alacak.
Gülperi 1. bölüm fragmanı;
Dizi, Gülperi'nin (Nurgül Yeşilçay) kaybettiği eşinin babası (Tarık Pabuçcuoğlu) tarafından elinden koparılmak istenen üç evladını yeniden kazanmak için verdiği büyük mücadeleyi konu alıyor. Dizide, Gülperi'nin gençlik aşkı aynı zamanda verdiği büyük mücadelede en büyük destekçisi avukat Kadir karakterini başarılı oyuncu Timuçin Esen canlandırıyor.
NURGÜL YEŞİLÇAY: "ANNEMDEN ETKİLENDİM!"
"BİR ANNE ÇINAR AĞACI GİBİDİR!"
İlk bölümüyle bu akşam ekrana gelecek olan Gülperi'de üç çocuk annesini canlandıran güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, rolüne bir buçuk yıl önce hazırlanmaya başladı. Yeşilçay, Gülperi'yi ilk kez anlattı; "Bir anne çınar ağacı gibidir, dimdik güçlü bir şekilde ayakta durur. Bir annenin çocuklarına duyduğu sevgi dünyanın en saf sevgisidir ve bu genelde karşılıklıdır ama bizim hikayemizde öyle değil. Çocuklar annelerine karşı doldurulmuş. Eti ne budu ne diyeceğimiz bir kadının sadece çocuklarıyla değil, koca koca güçlü adamlarla mücadelesini ve onlara kafa tutmasını izleyeceğiz."
Nurgül Yeşilçay, dizi için kendi anneliğinin yanı sıra annesinden de etkilendiğini söylüyor; "Sadece kendimden değil, annemden de sıkça hatırladığım, etkilendiğim anlar var. Annem mesela dört çocuk baktı. Çocuklar hep bir şey ister, senin sınırlarını zorlar, yumuşak karnını iyi bilirler. Onları sezgisel olarak yönetmeye annelik denir bence.”
Senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği "Gülperi" ilk bölümüyle bu akşam Show TV'de!
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Gülperi 1. bölüm fragmanı: "Bir anneyi sadece çocuklarının nefreti öldürür!"/gulperi-1-bolum-fragmani-bir-anneyi-sadece-cocuklarinin-nefreti-oldurur--2142592-magazin2142592
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