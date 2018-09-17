Gülperi dizisi yayınlandığı ilk bölümle izleyiciyi kendisine hayran bıraktı. Yayınlanan ilk bölümde Gülperi'nin çocukları için fedakarlıkları izleyiciye duygu dolu anlar yaşatırken, kızı Bedriye'nin Gülperi'yi terk etmesi izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Birinci bölümün ardından izleyiciler 2. bölümü heyecan içerisinde beklemeyen başladı. Öte yandan Gülperi 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman 2. bölümle ilgili izleyiciye önemli ipuçları verdi.

GÜLPERİ BİRİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?



Show TV’nin ilk bölümüyle reytinglerde zirvede başlayan dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Gülperi, Kadir’le birlikte kızı Bedriye’yi almak için Taşkınhan'a geri dönüyor. Yakup’un sert tepkisinin dikkat çektiği nefes kesen tanıtımda Gülperi’nin konağa gelmesiyle Bedriye apar topar saklanıyor. Hasan ise polise verdiği ifadede kaçırılma olmadığını söyleyerek Gülperi ve Kadir'i hayal kırıklığına uğratıyor. Yakup’un herkesin ortasında Gülperi’ye attığı tokat gerilimi arttırırken, Bedriye’nin yaşadığı korku dolu anlar heyecanı yükseltiyor.

GÜLPERİ’DEN BÜYÜK BAŞARI!

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan Gülperi kısa sürede resmi dijital kanallarda da bir buçuk milyon izlenmeyi geçerek büyük başarı sağladı. Çocukları, kaybettiği eşinin babası Yakup Taşkın tarafından elinden koparılmak istenen Gülperi’nin hikayesini konu alan dizi, üç günde hem resmi Youtube kanalı hem de Show TV dijital platformda bir buçuk milyon kişi tarafından izlendi. Yayınlandığı ilk bölümün ardından ekran başındaki milyonları etkisi altına alan dizi dijital platformlarda da kısa sürede yüksek oranda izlenme başarısı sağladı. Gelin olarak gittiği Taşkınhan şehrinde, eşinin ölümüyle ailesi tarafından düşman ilan edilen ve çocukları elinden koparılmak istenen Gülperi yeni bölümde kızı Bedriye’nin erken yaşta evlenmemesi için büyük bir mücadeleye girecek.

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma günü saat 20.00’de Show TV’de!

Gülperi 2. bölüm fragmanı:

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