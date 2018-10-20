Show TV’nin sevilen dizisi “Gülperi” dün akşam ekrana gelen altıncı bölümüyle ABC1 20+'da 6.43 izlenme oranı (rating), 15.36 izlenme payı (share), Total’de ise 7.49 izlenme oranı (rating), 18.25 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Heyecanın bitmediği, Gülperi’nin final sahnesinde bıçaklanarak izleyenlere büyük bir şok yaşattığı dizi sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #enzorkarar etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #enzorkarar etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 10 saat 50 dakika TT listesinde kaldı.

GÜLPERİ BIÇAKLANIYOR!

Gülperi dün akşam heyecanın eksik olmadığı altıncı bölümüyle ekrana geldi. Gülperi hapishaneden çıkan Hasan’ın dedesine gitmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da Hasan’ın kafasında başka bir plan vardı. Dedesinin evine giden, tüm gerçekleri Yakup ve ailesinin yüzüne çarpan Hasan, “Ben artık sizin torununuz değilim!” diyerek evi terk etti. Şeyma’nın kendisinden habersiz yaptıklarının bedeli ödemesini isteyen Kadir, gençlik anılarını hatırlamaya ve hayatında yaptığı tercihleri sorgulamaya başladı. Gülperi’nin yanına gelen Hasan’ın gözyaşları içinde annesiyle konuştuğu anlar izleyenleri derinden etkiledi. Yakup, Ali’nin Bedriye’ye tecavüz ettiğini öğrenirken Ali, Bedriye’yi kaçırmanın planlarını yapıyordu.

Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Hasan’ın Ejder’le hesaplaştığı dakikalar heyecanı yükseltti. Kadir’in kendisinden giderek uzaklaşmasına engel olmak isteyen Şeyma ise Gülperi’yi kovdurmak için elinden geleni yaptı. Ali’nin kaçırmaya çalıştığı Bedriye, üzerinde kurulan evlilik baskısına daha fazla dayanamayarak intihar etti. Bedriye’ye yapılanları öğrenen Hasan’ın Ali’yi öldüresiye dövdüğü sırada gelen Gülperi, Hasan’ı korumak isterken Ali tarafından bıçaklandı. Hasan’ın gözyaşları içinde “Ana!” diyerek feryat ettiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yapımını TİMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı otururken; başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen paylaşıyor.

“Gülperi” 26 Ekim Cuma saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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