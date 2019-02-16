Show TV'nin merakla takip edilen dizisi Gülperi 20. bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Heyecan ve hüznün eksik olmadığı Gülperi'de seyirciler ekranlara kilitlendi. Peki, Gülperi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Gülperi son bölüm özeti...

GÜLPERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV'nin ekranlara gelen 20. son bölümünün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlandmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜLPERİ 20. SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülperi 20. Bölümünde; Gülperi Kadir’e yardım etmek için elinden geleni yaparken Eyüp’ün engeline takılır ancak Eyüp’ün hesap etmediği bir durum gelişir. Kadir ise hapishanede olmasına rağmen Artemis’in kurtulması için çabalarken çaresiz bir bekleyiş içindedir.

Hasan Artemis’i kurtarmak için kendi canını tehlikeye atar ve bu durum kendisine bile itiraf edemediği duyguların açığa çıkmasına sebep olur. Eyüp ise Kadir’den artık sonsuza dek kurtulmaya kararlıdır. Gülperi ve Kadir birlikte çıkacakları yola doğru ilk adımı atmaya karar verirler. Ancak bu sefer bu adımı atmak 20 yıl öncekinden de zor olacak ve beklemedikleri bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaklardır.

