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Gülse tarzı diye bir şey var? Bir kadın kendini kaç yaşlarında buluyor sence veya tarzı, tavrı nasıl oturuyor? Bunun bir yaşı var mıdır?

Yaşım kaçtı diye düşünecek pek vakit yok. Zaten düşünsen de çaresi yok. Kendini paralasan da, yaşından en fazla 8-10 yaş küçük gösterebilirsin. Ki bütün kitaplarımın özgeçmiş bölümüne koydum, google’layınca bile yaşım yazıyor.