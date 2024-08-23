Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gülşen Bubikoğlu'ndan İlker İnanoğlu'na 59'uncu yaş kutlaması - Magazin haberleri

        Gülşen Bubikoğlu'ndan İlker İnanoğlu'na 59'uncu yaş kutlaması

        Türker İnanoğlu'nu 2 Nisan'da kaybeden Gülşen Bubikoğlu, eşinin Filiz Akın ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu'nun 59'uncu yaşını kutladı; "İyi ki doğmuş, aileye neşe katmışsın"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 07:58 Güncelleme: 23.08.2024 - 07:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2 Nisan'da 87 yaşında hayata veda eden sinemanın duayen ismi Türker İnanoğlu'nun Filiz Akın ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, 59'uncu yaşına girdi.

        2

        "BENİ ANNE OLARAK SEÇTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜRLER"

        Filiz Akın, oğlunun doğum gününü "Bugün benim oğlumun doğum günü. Ne yazık ki birlikte kutlayamıyoruz 'Arka Sokaklar' çekimlerinde İstanbul'da olmak zorunda olduğu için... Beni en zor anlarımda bile böyle güldüren, biricik oğluma beni anne olarak seçtiği için teşekkür eder; sağlıklı, çok başarılı, keyifli yıllar diliyor, sevgilerimi yolluyorum. Doğum günün kutlu olsun" sözleriyle kutladı.

        3

        "İYİ Kİ DOĞMUŞ, AİLEYE NEŞE KATMIŞSIN"

        Türker İnanoğlu'nun 1974'te Filiz Akın'dan boşandıktan sonra nikâh masasına oturduğu Gülşen Bubikoğlu da İlker İnanoğlu'nun yeni yaşını kutladı. Bubikoğlu, eşi Türker İnanoğlu kızı Zeynep İnanoğlu ve İlker İnanoğlu ile yıllar önce çektirdiği bu fotoğrafı yayımladı ve şu ifadeleri kullandı: Biraz eski resimleri karıştırdım... Mutlu anları hatırlamak istedim. Güzel bir anı belki hepimize iyi gelecek. İlker'ciğim doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğmuş, aileye neşe katmışsın. Nice mutlu yılların olsun.

        #Gülşen Bubikoğlu
        #İlker İnanoğlu
        #Türker İnanoğlu
        #Filiz Akın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        Kartal turu eve bıraktı
        Kartal turu eve bıraktı
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Göztepe-F.Bahçe maçının cezaları açıklandı
        Göztepe-F.Bahçe maçının cezaları açıklandı
        Erken uyarı!
        Erken uyarı!
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        Zaha'ya bir talip daha!
        Zaha'ya bir talip daha!
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı