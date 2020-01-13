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Ferdi Durdu’nun haberine göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’e verdiği hapis cezası kararını bozmasının ardından yargılandıkları davanın ikinci duruşması Malatya 5.Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Her iki sanığında mahkeme huzurunda ifade vermek istemesi üzerine mahkeme heyeti, ilk duruşmada sanıkların bulundukları ceza evinden duruşmada hazır bulunmaları için Malatya’ya getirilmelerine karar vermişti.

Tutuklu sanıklar Gültan Kışanak ile Sebahat Tuncel, alınan yoğun güvenlik önlemi altında Malatya adliyesine getirildi. Güvenlik güçleri, adliyenin etrafında yoğun bir güvenlik önlemi aldı.

Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu, sanıklar hakkında birleşen dosyalarla ilgili bilgi verdi.

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, mahkeme huzurunda yaptığı savunmada, 4 yıllık tutukluluk sürecinde ilk kez hakim karşısına çıktığını ifade ederek, “Bu benim açımdan bir gelişmedir. Daha önce bir defa getirilme kararı verildi ancak açlık grevi nedeniyle sağlık sorunlarım olduğu için gelememiştim. Ondan sonrada karar verildi” dedi.

Tuncel, davanın hukuk eliyle yapılan siyasi bir operasyon olduğunu iddia ederek, şunları ileri sürdü: “Bu ülkede uzun süredir yasalar askıya alınmış durumda. Kürt siyasetçilerine yönelik özel bir uygulama var. Bu yargılamaların hepsi hukuki değil siyasi yargılamalardır”

Tuncel, savunmasını şöyle sürdürdü: “Toplanan deliller, delil niteliği taşımıyor. Bu dosyaların hepsi aynı konu. Bir dosyadan 4 dava dosyası çıkarılıyor. KCK dosyalarını hazırlayanların bazıları FETÖ üyeliğinden yargılandı veya hüküm giydi. Bu dosya Diyarbakır’da hazırlandı, güvenlik gerekçesiyle Malatya’ya verildi. Bu heyet dosyayı olduğu gibi kabul etti. 7 defa heyet değişti, her defasında farklı heyet geldi. Hukuksuzluk derinleştirilmiş durumda. Savunma hakkımı kullanmadan 15 yıl ceza verdiniz. Türkiye’de yargıya güvenin az olmasının nedeni yargının siyasal olmasıdır. Bizim siyasetimiz yargılanıyor.”

Türkiye’de Kürt sorunu olduğunu ileri süren Tuncel, “Kürt sorunu sadece Kürtleri değil bütün Türkiye’yi ilgilendiriyor. Kürt sorunun çözüm yeri mahkeme salonları değildir. Kaç parti kapandı sorun çözüldü mü? HDP’nin arkasına 6 milyon insan dizildi. Biz çözüm önerisi sunuyoruz. Kürt halkının kendi siyasetini yapmasında ciddi sorunlar var. Seçilen belediye başkanları görevden alınıyor, kayyum atanıyor” iddiasında bulundu.

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ise savunmasında “Bu ülkede tanınan, bilinen insanlardanız gizlimiz, saklımız yok. Sadece bir kez hakim karşısına çıkabilmişim, 15 yıl ceza verildi. Çok kolay karar veriyorsunuz. Tutukluluk kararını bu kadar kolay vermeyin” dedi.

Kışanak, savunmasını şöyle sürdürdü: “Milletvekili, belediye başkanı, parti yöneticisi seçiliyor, 3 gün sonra soruşturma açılıyor. Bu kadar mı kolay oluyor? Bu dava, belediyeye kayyum atamak için uydurulmuş, tertiplenmiş, ısmarlanmış bir dava.”

Sanıkların savunmalarının ardınsan mahkeme, iddia makamının taleplerini sordu. İddia makamı, Kışanak ve Tuncel’in tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatlarının savunma ve taleplerini alan mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel’in ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’e verdiği hapis cezası kararını bozması ve her iki sanık hakkında da birleşen dosyaların olması nedeniyle Kışanak ve Tuncel yeniden hakim karşısına çıkmıştı.

Malatya 5.Ağır Ceza Mahkemesi 1 Şubat 2019’da verdiği kararda, Gültan Kışanak’ı 14 yıl 3 ay, Sebahat Tuncel’i ise 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.