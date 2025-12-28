Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gümrüklerde 1 milyar 26 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Gümrüklerde 1 milyar 26 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

        Ticaret Bakanlığı, Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyar 26 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 10:26 Güncelleme: 28.12.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zehir tacirlerine büyük darbe!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen risk analizi, hedefleme ve istihbarat çalışmaları kapsamında; Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, zehir tacirlerine ağır bir darbe vuruldu.

        Edirne, Hamzabeyli ve Sabiha Gökçen gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat birimleri tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda; 2 milyon 500 bin ecstasy, 170 bin 500 captagon, 74 kilogram esrar, 26 kilogram sentetik uyuşturucu olmak üzere toplam piyasa değeri 1 milyar 26 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler, imha edildi. Edirne ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet başsavcılıkları olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

        "SIFIR TOLERANS İLKESİYLE MÜCADELE EDECEĞİZ"

        Ayrıca Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uyuşturucu kaçakçılığı; bağımlılığı artıran, toplum sağlığını tehdit eden, organize suç örgütlerine finansman sağlayan ve kamu düzenini bozan küresel bir tehdit olarak değerlendirilmekte olup, Ticaret Bakanlığı olarak bu tehditle mücadele en öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, gelişmiş analiz sistemleri, etkin risk değerlendirmesi ve kesintisiz operasyon kabiliyetiyle; toplum sağlığını önceleyen, bağımlılığın her türüyle mücadeleyi esas alan kararlı çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin ekonomik güvenliğini, toplum sağlığını ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Kahramanmaraş'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzer

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları