2025 YILINDA GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTTI?

Gelecek yıl Fed'in gevşeme patikasına yönelik iyimserlikler ve merkez bankalarının altın talebinin etkisiyle değerli metaller tarafında yükseliş eğilimi dikkat çekiyor.

2025 Ocak ayında 32 TL seviyesinde bulunan gram gümüş 100 lira seviyesine yükseldi. Gümüş, 2025 yılı başından bu yana TL bazında yüzde 200'e yakın getiri sağladı.

Analistler, bazı yatırımcıların altın ve gümüşü belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde "güvenli liman" olarak gördüğü için bu metallere talebin 2025'te yüksek olduğunu belirterek, gümüşün elektromobilite, güneş enerjisi endüstrisi ve genel olarak teknoloji endüstrisi gibi sektörler için önemli bir ham madde olup, yapay zekanın büyümesini desteklediğini ifade etti.