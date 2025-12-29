2025 yılında gümüş yüzde kaç arttı? Gümüş fiyatlarındaki yükselişin sebebi nedir?
2025 yılında önemli bir yükseliş kaydeden gümüş, 29 Aralık bugün 84 dolarla rekor tazeledi. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, yapay zekâ veri merkezlerinden ve elektronik ürün üretiminden gelen endüstriyel taleple azalan stoklar gümüş fiyatlarındaki sert yükselişte etkili oluyor. Peki, 2025 yılında gümüş yüzde kaç yükseldi, gümüş fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? İşte detaylar
Gümüşün onsu da bugün 84 dolarla rekor tazeledi. Merkez Bankalarından gelen talep, borsa yatırım fonlarına girişler ve Fed'in faiz indirimleri bu yıl kıymetli metalleri destekledi. Gümüş, 2025 yılı başından bu yana TL bazında yüzde 200'e yakın getiri sağladı. Peki, gümüş fiyatları neden yükseldi, piyasalarda son durum nedir?
GÜMÜŞ FİYATLARINDA SERT DALGALANMA!
Dün gümüşün ons fiyatı vadeli işlemlerde önce 20 dakika içerisinde yüzde 6 yükselerek 84 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Ancak daha sonra yaklaşık 1 saat 10 dakika içerisinde yüzde 10.7 değer kaybederek 75 dolara geriledi.
Gümüş bu olağanüstü hareketin ardından haftaya 75.2 dolardan başladı.
Gümüşün ons fiyatı 2025 genelinde yüzde 166 yükseldi. Analistler Fed'in faiz indirimleri ve artan sanayi talebinin bu yükselişin ana nedenleri olduğunu belirtiyor.
2025 YILINDA GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTTI?
Gelecek yıl Fed'in gevşeme patikasına yönelik iyimserlikler ve merkez bankalarının altın talebinin etkisiyle değerli metaller tarafında yükseliş eğilimi dikkat çekiyor.
2025 Ocak ayında 32 TL seviyesinde bulunan gram gümüş 100 lira seviyesine yükseldi. Gümüş, 2025 yılı başından bu yana TL bazında yüzde 200'e yakın getiri sağladı.
Analistler, bazı yatırımcıların altın ve gümüşü belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde "güvenli liman" olarak gördüğü için bu metallere talebin 2025'te yüksek olduğunu belirterek, gümüşün elektromobilite, güneş enerjisi endüstrisi ve genel olarak teknoloji endüstrisi gibi sektörler için önemli bir ham madde olup, yapay zekanın büyümesini desteklediğini ifade etti.
GÜMÜŞ FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
Değerli metaller, Fed'in faiz indirimi beklentilerinin sürmesiyle artan talep ve ABD-Çin ekonomik verilerindeki belirsizlikler ile jeopolitik gelişmelerin güvenli liman talebini canlı tutmasıyla desteklendi.
Arz ve talep tarafındaki beklentiler de altın hariç sanayide kullanılan değerli metallere pozitif destek sağladı.
Özellikle gümüş, Hindistan ve Çin'den gelen haber akışının etkisiyle oluşan arz endişelerinden destek buldu.
Hindistan'da emeklilik düzenleyici kurumuna bağlı fonların portföylerinin yüzde 1'ini onaylı altın ve gümüş ETF'lerine ayırabilmesine izin verilmesi, altın ve gümüşe yönelik talebi artırdı.
Çin Ticaret Bakanlığının, 2026-2027 döneminde gümüş ihracatını "devlet ticareti" çerçevesinde belirli yeterlilik kriterlerini karşılayan firmalarla sınırlandıran duyurusu 30 Ekim'de Bakanlığın internet sitesinde yayımlanırken, yeterlilik sahibi şirketlere ilişkin sonuçlar da 12 Aralık'ta açıklanmıştı.
Analistler, Çin'in gümüş ihracatını devlet ticareti kapsamına alarak gümüş ihracatını daha sınırlı ve denetimli hale getirmesinin, fiziksel piyasada arzın dağılımını sıkılaştırabileceği ve risk primini artırarak gümüş fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebileceği beklentisini güçlendirdiğini belirtti.
Ancak söz konusu etkinin kalıcılığının küresel yatırım talebi ile sanayi kullanımındaki seyre bağlı olacağını belirten analistler, gümüşün yoğun kullanıldığı endüstriyel alanlar hariç yapay zeka gibi sektörlerin enerji altyapısı yatırımlarının da gümüşe yönelik talepte belirleyici olacağını kaydetti.
ÇİN KISITLAMALARI DEVREYE GİRECEK
Gümüş rekor üstüne rekor kırarken yaşanan son hareket kripto para seviyesinde bir oynaklığa işaret etti. Bu hareketle ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılsa da Çin'in 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek ihracat kısıtlamalarının da etkili olduğu ifade ediliyor. 2026 itibarıyla Çin'de gümüş ihracatı yapacak firmalar Ticaret Bakanlığı iznine ve çeşitli kotalara tabi olacak. Bu hamlenin arz tarafında sorunlar yaşatma ihtimali bulunuyor.