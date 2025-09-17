Gümüş madalyayı yemekle kutladılar

12 Dev Adam, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde dünya şampiyonunda geçtiğimiz pazar akşamı Almanya ile karşı karşıya geldi. A Milliler, 24 yıl aradan sonra EuroBasket’te yine gümüş madalya kazandı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya ile oynanan final mücadelesinden ikincilikle ayrılmasının ardından İstanbul Bebek'teki bir otelde düzenlenen gecede başarılarını kutladı. Renkli anlara sahne olan organizasyona spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Etkinlikte yer alan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, oyunculara övgüler yağdırarak; "Bu başarı onların başarısı, biz sadece şahit olduk, dua ettik. Bu gururu bize tattırdılar, bizi bu seviyeye çıkardılar, en iyi şekilde temsil ettiler. Canı gönülden tebrik ediyorum hepsini" dedi.

Hidayet Türkoğlu

"BÜTÜN ÜLKEYİ KENETLEMELERİ ÇOK GÜZELDİ"

Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri de milli basketbolcu Cedi Osman ve eşi oyuncu Ebru Şahin oldu. Mekân çıkışı muhabirlerle sohbet eden çiftten Şahin; "Çok büyük gurur, çok güzel ve heyecanlı bir serüven oldu. Başardıkları şey çok büyük, bütün ülkeyi kenetlemeleri çok güzeldi" Cedi Osman ise; "Buraya altın madalya ile dönmeyi çok istedik ama olmadı. Umarım önümüzdeki senelerde daha başarılı olup ülkemize altın madalyayı getiririz" dedi.