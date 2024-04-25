Eski Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'den "Bitcoin" iddialarına yanıt:

Eski Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, halktan toplu konut yapımı için toplanan paraların Bitcoin'e yatırıldığı iddialarına ilişkin, "Daha önceden de defalarca ifade ettiğimiz gibi GÜMSAŞ sürekli denetlenen bir kurumdur. Denetleme raporları Gümüşhane Defterdarlığında da mevcuttur. Hiçbir şekilde kripto hesaplarla ilgili bir işlem yapılmamıştır. Elinde bununla ilgili belge ve bilgi olanlardan ricamız bu belgelerle hukuka başvurmaları, belgelerle konuşmalarıdır." dedi.

Çimen, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Gümüşhane Belediyesine bağlı Gümüşhane Şehircilik ve Sosyal Hizmetler AŞ (GÜMSAŞ) hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan "Halktan toplu konut yapımı için toplanan paraların Bitcoin'e yatırıldığı" iddialarına yanıt verdi.

GÜMSAŞ Yaşam Evleri Projesi ile ilgili bir gazetede yer alan iddiaların sonrasında sosyal medyada yayıldığını belirten Çimen, "Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan, karalama maksatlı habere ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirmek istiyorum. Daha önceden de defalarca ifade ettiğimiz gibi GÜMSAŞ sürekli denetlenen bir kurumdur. Denetleme raporları Gümüşhane Defterdarlığında da mevcuttur. Hiçbir şekilde kripto hesaplarla ilgili bir işlem yapılmamıştır. Elinde bununla ilgili belge ve bilgi olanlardan ricamız bu belgelerle hukuka başvurmaları, belgelerle konuşmalarıdır. Bunu yapamayanların amaçladıkları şey hukuktan değil, gazete manşetlerinden medet ummaktır." diye konuştu.