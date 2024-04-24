Gümüşhane'de heyelan nedeniyle kapanan yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, dün ilçe merkezinden 15 köye ulaşımın sağlandığı Yukarı Kürtün grup yolunda heyelan meydana geldi.
Ulaşıma kapanan yolda İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışma yaptı.
Yol, toprak birikintisi ve kaya parçalarının kaldırılmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Öte yandan AFAD ekiplerinin de bölgede incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.
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