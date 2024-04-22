Gümüşhane Valisi Tanrısever'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.
Valisi Tanrısever, mesajında, bağımsızlığın sembolü ve Türk milletinin ulusal egemenliğini tescilleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
23 Nisan 1920'de bir kahramanlık destanı yazıldığını vurgulayan Tanrısever, "Asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış, bağımsızlığı olmazsa olmaz kabul etmiş milletimizin kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıyla, millet iradesinin vücut bulduğu 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' ilkesine dayalı Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gün olmuştur." ifadesini kullandı.
Tanrısever, bugün, gelişmiş toplumlar arasında yer almak, büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçekleştirmek için milli ve manevi değerlerine güçlü şekilde bağlı yetişmiş insan gücüne sahip olunması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bu sebeple çocuklarımızın topluma yön verecek bireyler olarak yetişmeleri için daha çok çalışmalı, büyük ve güçlü Türkiye ideali için çaba sarf etmeliyiz. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık ve yüreklerinde taşıdıkları umutları ülkemizin geleceği adına bizlere güç vermektedir. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu cennet vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, çocuklarımızın tüm dünya çocukları ile birlikte kutladıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.