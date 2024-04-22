Gümüşhane Valisi Tanrısever'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

Valisi Tanrısever, mesajında, bağımsızlığın sembolü ve Türk milletinin ulusal egemenliğini tescilleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

23 Nisan 1920'de bir kahramanlık destanı yazıldığını vurgulayan Tanrısever, "Asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış, bağımsızlığı olmazsa olmaz kabul etmiş milletimizin kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıyla, millet iradesinin vücut bulduğu 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' ilkesine dayalı Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gün olmuştur." ifadesini kullandı.