Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Kırıklı köyü mevkisinde bir yolcu otobüsünde dedektör köpeği ile yaptıkları aramada 19,5 gram sentetik uyuşturucu, 2,6 gram kubar esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Y.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.
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