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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 16:13 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:13
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Kırıklı köyü mevkisinde bir yolcu otobüsünde dedektör köpeği ile yaptıkları aramada 19,5 gram sentetik uyuşturucu, 2,6 gram kubar esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden Y.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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