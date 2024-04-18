Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden Y.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Kırıklı köyü mevkisinde bir yolcu otobüsünde dedektör köpeği ile yaptıkları aramada 19,5 gram sentetik uyuşturucu, 2,6 gram kubar esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.