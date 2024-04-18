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        Gümüşhane'de bayram tatilinde haklarında arama kaydı bulunan 7 kişi yakalandı

        Gümüşhane Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaptıkları kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs ile yasa dışı yollardan ülkeye giren 3 Afganistan uyruklu yabancı şahsı yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:44 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:44
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        Gümüşhane'de bayram tatilinde haklarında arama kaydı bulunan 7 kişi yakalandı
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        Gümüşhane Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaptıkları kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs ile yasa dışı yollardan ülkeye giren 3 Afganistan uyruklu yabancı şahsı yakaladı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Jandarma Timleri, Ramazan Bayramı öncesi ve bayram süresince vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici tedbirler aldı.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 7 kişi ile Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 3 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

        Uyuşturucu operasyonların ise bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 bin 750 tütün doldurulmuş makaron ve 792 gram tütün ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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