Gümüşhane'de bayram tatilinde haklarında arama kaydı bulunan 7 kişi yakalandı

Gümüşhane Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaptıkları kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs ile yasa dışı yollardan ülkeye giren 3 Afganistan uyruklu yabancı şahsı yakaladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Jandarma Timleri, Ramazan Bayramı öncesi ve bayram süresince vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici tedbirler aldı.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 7 kişi ile Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 3 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.