Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de yabancı uyruklu şüphelinin bağırsağından uyuşturucu çıktı

        Gümüşhane'de bağırsağına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:55 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de yabancı uyruklu şüphelinin bağırsağından uyuşturucu çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'de bağırsağına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden yabancı uyruklu A.G'den şüphelendi.

        Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Gümüşhane Devlet Hastanesine getirilen şüphelinin yapılan muayenesinde, bağırsağında yabancı cisim tespit edildi.

        Cerrahi operasyonla çıkarılan cismin, pakatlenmiş halde 124, 96 gram sentetik uyuşturucu olduğu belirlendi.

        A.G, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        'Pişman' olana ceza yok
        'Pişman' olana ceza yok
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        İşte, gerçek İngiliz Hasta

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi
        Gümüşhane'de "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi
        Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki oldu
        Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki oldu
        Gümüşhane Belediye Başkanı Başer'den Vali Tanrısever'e ziyaret
        Gümüşhane Belediye Başkanı Başer'den Vali Tanrısever'e ziyaret
        Gümüşhane'de gastronomi öğrencileri dünya mutfağının inceliklerini öğreniyo...
        Gümüşhane'de gastronomi öğrencileri dünya mutfağının inceliklerini öğreniyo...
        Gümüşhane Valisi Tanrısever'e ziyaret
        Gümüşhane Valisi Tanrısever'e ziyaret
        Gümüşhane'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı