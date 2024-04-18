Gümüşhane İl Genel Meclisi üyelerinden Vali Tanrısever'e ziyaret

İl Genel Meclislerinin önemine işaret eden Tanrısever, yapılacak hamlelerin önceliğinin Gümüşhane'nin gelişimine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Vali Tanrısever, makamında kabul ettiği Balki ve beraberindekilere yeni görevlerinde başarı diledi.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki ve üyelerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.