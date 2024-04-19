Zigana Tüneli'nde duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Trabzon- Gümüşhane kara yolu üzerindeki yeni Zigana Tüneli’nde meydana geldi. Gümüşhane yönüne giden Salih Pelit'in (61) kullandığı 29 DA 966 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu duvara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Pelit’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Salih Pelit’in cenazesi, incelemeler sonrası Gümüşhane Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.